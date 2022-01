Ragusa, la Compagnia Godot mette in scena "Dall'altra parte" di Dorfman

Prosegue la sedicesima edizione della rassegna teatrale Palchi Diversi a cura della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa con due fine settimana all’insegna del gran teatro. Alla Maison Godot di Ragusa sarà messa in scena la pièce di Ariel Dorfman “Dall’altra parte”. In scena i due direttori artistici Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso e il giovane attore Alessio Barone. Protagonista della rappresentazione una coppia sposata da trent’anni ma costretta a vivere nascondendosi in casa a causa delle bombe di un conflitto. Quando la guerra finirà la loro casa verrà divisa da un nuovo confine controllato giorno e notte, costringendo i due coniugi a mostrare il passaporto per andare dalla cucina al bagno. Le rappresentazioni dell’opera “Dall’altra parte”, la cui regia e scenografia è curata da Vittorio Bonaccorso, saranno messe in scena a partire da venerdì 21, sabato 22 (ore 21) e domenica 23 gennaio (ore 18) per poi ripetersi la settimana successiva il venerdì 28, sabato 29 (ore 21) e domenica 30 gennaio 2022 (ore 18).