Elezione a Solarino, Paola Gozzo outsider per la corsa a sindaca

E' una donna a lanciare la sfida che a Solarino è stata quasi sempre degli uomini. Quella della carica a sindaco. A provarci è una outsider: Paola Gozzo. Solarinese doc, insegnante e sindacalista chiama attorno a sè quella fascia del paese che vuole cambiare. Ovvero staccare la spina con il passato e navigare sotto la buona stella di un'amministrazione trasparente che ha le buone intenzioni di governare nella legalità e per il bene comune. Paola Gozzo, forte di un'esperienza da assessora nel vicino Comune di Floridia, non ha ancora ufficializzato che sarà della partita alle amministrative di primavera, ma nel suo staff garantiscono che è soltanto una questione di ore. Nella sua lista non c'è spazio per personaggi ritenuti 'impresentabili' ma si tratterebbe di una formazione di uomini e donne, magari alla prima esperienza politica. Paola Gozzo intende contattare tutti i Solarinesi, bussare alle loro porte per affermare che la musica potrebbe cambiare. Nessun simbolo di partito nella sua lista, ma una 'civica pura'. Le ultime elezioni amministrative nel Siracusano hanno espresso il verdetto degli elettori: no ai partiti dentro i Comuni. Così è accaduto a Floridia, Noto e Rosolini.

Altri candidati in corsa a Solarino dovrebbero essere, Peppe Germano e Salvo Oliva. E non si conosce la reale intenzione di Paola Lo Nero, dirigente al Comune, legata politicamente all'uscente Seby Scorpo.