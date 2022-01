Augusta, egiziano arrestato dopo il periodo di quarantena

Agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un egiziano di 43 anni che, dopo essere sbarcato clandestinamente nel porto di Roccella Jonica, l’8 gennaio era stato trasferito nella nave “Azzurra” per trascorrere la quarantena da Covid-19. Dagli accertamenti è emerso che il cittadino egiziano era destinatario di un provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto, in quanto era stato condannato per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tentata violenza privata commessi nel giugno 2014. Al termine del periodo di quarantena, il migrante è sbarcato al porto di Augusta: è stato arrestato e accompagnato nella Casa Circondariale di Noto per scontare la pena definitiva di 3 anni e 11 giorni.