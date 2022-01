Pachino, molestie telefoniche: denunciata una 32enne

Agenti del commissariato di Polizia di Pachino hanno denunciato un tunisino di 39 anni per aver violato l’ordine di lasciare il territorio nazionale. L’uomo è stato accompagnato nel centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta. Gli agenti hanno anche eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un marocchino di 49 anni che deve scontare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate dall’uso di armi e porto di oggetti atti ad offendere. Infine, una donna di 32 anni è stata denunciata per il reato di molestie telefoniche nei confronti di un’altra donna.