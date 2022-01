Sanremo, Giada Rotta: da Vittoria a Sanremo nella "Luxury spa Somnia Aurea"

Mancano ormai poco più di dieci giorni per l’inizio del festival di Sanremo 2022. Anche quest’anno la città dei fiori si trasformerà nel centro mediatico italiano, in un vortice di emozioni e stress come solo la kermesse canora nazionale sa fare. Ed è proprio qui, che prenderanno forma i sacrifici di mesi di studio e di lavoro dello staff Dream Massage® (tecnica di massaggio certificata) diretto dal Maestro Stefano Serra, spa manager di fama internazionale per la nuova edizione del master “Massaggiatore professionista dello spettacolo e dei grandi eventi”. Dopo mesi di alta formazione, i migliori professionisti del settore selezionati tra migliaia, sono pronti per mettersi alla prova sul palcoscenico più importante: quello di Sanremo. Presso la luxury spa Somnia Aurea Spa presso il Grand hotel Des Anglais metteranno alla prova la loro formazione e le nuove competenze acquisite. In questa spa da sogno, attori, cantanti e personaggi dello spettacolo si rifugeranno alla ricerca del vero relax durante la settimana più frenetica e stressante dell’anno.

Nella squadra selezionata dal Maestro Serra, spicca il nome della massaggiatrice siciliana Giada Rotta. Giada, originaria di Vittoria, è un’operatrice olistica con esperienza ventennale. Estetista, visagista, make up artist, Giada da sempre ha posto il benessere al centro della sua attività lavorativa.

Ha iniziato la sua formazione giovanissima, con stage di formazione nei centri estetici locali.Si è successivamente diplomata presso la scuola di estetica. Ha seguito corsi specialistici sul mondo del benessere e del massaggio, e sui rituali ayurvedici il cui obiettivo è il benessere completo di mente e corpo.