Lutto nel giornalismo: è morto Sergio Lepri, ex direttore dell'ANSA

E' morto Sergio Lepri, 102 anni, storico direttore dell'ANSA (ha guidato l'agenzia per quasi 30 anni, dal 1962 al 1990). Aveva iniziato la sua avventura nel giornalismo dirigendo a Firenze, fra il 1943 e il 1944, il giornale clandestino del Partito liberale. "Fare un giornale e distribuirlo a quei tempi significava rischiare la vita", raccontava Lepri in occasione dei suoi 100 anni, ricordando gli anni della Resistenza come "un periodo formativo per una parte della mia generazione". Poi l'esperienza al Giornale del Mattino a Firenze, dopo la quale lui, laico, e' stato portavoce del democristiano Amintore Fanfani come presidente del Consiglio, prima di approdare all'ANSA. Ricordano tutti, a partire dal direttore Luigi Contu, che la prima cosa che Lepri chiedeva era la difesa del pluralismo e dell'obiettività: ''Non voglio capire per chi voti da quello che scrivi'', diceva a tutti al momento dell'assunzione. Dividere fatti da opinioni.