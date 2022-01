Marziano e Gennuso: fu una forzatura sciogliere il Consiglio di Pachino per mafia

Ci sarebbe stata una forzatura nello scioglimento del consiglio comunale di Pachino nel 2019. Ne sono convinti due ex deputati, Bruno Marziano e Pippo Gennuso, anche se con i dovuti distinguo. Marziano chiede le pubbliche scuse e la riabilitazione politica del sindaco dell'epoca, Roberto Bruno, che secondo Giovanni Giuca (Pd) andrebbe pure risarcito dallo Stato, mentre Gennuso mette in risalto come l'unico consigliere comunale indagato nel processo 'Araba Fenice', Salvatore Spataro, sia stato assolto dal tribunale.

"Ora dovrebbero chiedere scusa in tanti all’ex sindaco Roberto Bruno, come si deve chiedere scusa alla città di Pachino che è stata privata per lungo tempo del consiglio comunale e di una amministrazione capace. Bisogna risarcire Roberto Bruno sia da un punto di vista politico che morale e finanziario per il torto ed i danni subiti . E occorrerebbe risarcire anche l’intera città di Pachino - scrive Marziano sulla sua pagina social - Era il 16 febbraio del 2019 quando scrivevo sulla stampa e sui social : ” non conosco le motivazioni con le quali il Consiglio dei Ministri ha deciso la decadenza della amministrazione comunale di Pachino tramite lo scioglimento del suo consiglio…… Non posso che considerare abnorme questo provvedimento poiché ho la certezza che Roberto Bruno ha combattuto, sia durante la campagna elettorale che poi da sindaco della città, tutte le forme di organizzazioni criminali nel territorio, e che la sua amministrazione si è caratterizzata per affermazione della trasparenza e della legalità…”

“L’assoluzione dell’ex consigliere comunale Salvatore Spataro nell’ambito del processo scaturito dall’operazione Araba fenice - dice Gennuso - ripone i riflettori sulle responsabilità che vi sono in capo a chi ha soffiato sul fuoco, ipotizzando scenari di infiltrazioni mafiose che hanno spinto l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ad emettere il decreto di scioglimento del consiglio comunale di Pachino”. Alla luce dell’esito del processo – prosegue Gennuso – mi chiedo che cosa abbiano da dire oggi coloro che hanno sostenuto la necessità di fare sciogliere il consiglio comunale di Pachino per quelle ipotizzate infiltrazioni mafiose rimaste, però, solo nelle carte delle interrogazioni parlamentari e di alcuni articoli di stampa con cui è stata sostenuta questa tesi, smontata oggi dalla sentenza dei giudici del tribunale, che restituisce dignità al consigliere Spataro ma getta ombre pesanti su chi abbia ordito questa trama diabolica. Stride leggere sui giornali una dichiarazione dell’ex sindaco di Rosolini, Giovanni Giuca, che invita l’allora sindaco di Pachino, Bruno, a chiedere i danni allo Stato, quando, invece, è stato tra coloro che hanno appoggiato l’iniziativa dell’onorevole Lumia e di certi giornalisti che hanno spinto per lo scioglimento del Consiglio comunale".

(Nella foto l'ex consigliere comunale, Salvatore Spataro)