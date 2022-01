Stromboli, abitazioni a rischio vicino al porto per una frana a Ginostra

A Ginostra, borgo di Stromboli, nelle Eolie, una frana minaccia le abitazioni nei pressi del porto. Gli abitanti con il portavoce Pasquale Giuffrè sono ritornati alla carica per sollecitare un intervento da parte del Presidente Nello Musumeci e del capo dipartimento della Protezione civile Salvo Cocina.

"Un grosso mucchio di massi instabili del peso di svariate tonnellate (trattenuti a stento dalla rete metallica ormai divelta) - affermano - continua ad incombere pericolosamente sulla strada di accesso al pontile di Protezione Civile. Un'abitazione privata confinante con l'unica strada d'accesso al villaggio, il monumento ai caduti del borgo e le aree prospicienti al pontile di protezione civile sono a rischio".

"Si chiede - prosegue la nota - di valutare, anche se si trovano in sicurezza e se occorre regolamentarne l'accesso o eventualmente chiuderla, in quanto su di essa transitano giornalmente numerosi mezzi pesanti cingolati necessari al trasporto delle derrate alimentari che di fatto provocano con le vibrazioni, ulteriori cedimenti dalla zona franosa accelerando la situazione d'insicurezza, danno e pericolo dei luoghi".