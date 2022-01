Altri cento migranti, in gran parte pakistani, sono stati soccorsi in mare al largo delle coste libiche dalla Geo Barents di Msf.

Si tratta del terzo intervento in due giorni operato dall'organizzazione umanitaria.

Adesso a bordo della nave ci sono 296 profughi, tra cui numerosi minori non accompagnati. Medici senza frontiere ha già chiesto alle autorità italiane un "porto sicuro" dove potere attraccare.