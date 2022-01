Il Catania ha reso noto che in occasione della più recente sessione di test molecolari è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori, già in quarantena nei giorni scorsi in quanto considerati "contatti stretti" di persona contagiata e attualmente in isolamento secondo le direttive ministeriali e federali. È stata riscontrata, inoltre, l'avvenuta guarigione dei sei tesserati precedentemente contagiati.