Siracusa, Consulta civica dona 4.000 gelati all'Hub per i bambini in attesa del vaccino anti - covid

Ancora un segnale di particolare attenzione da parte della Consulta Civica di Siracusa, coadiuvata dalla Croce Rossa Italiana, associazione Carovana Clown e dall’associazione Arché, rivolto ai bambini della città, in questa occasione durante l’attesa del proprio turno di vaccinazione presso l’Hub vaccinale di Siracusa. Si tratta di una donazione di 4000 gelati Cremini Algida, che già da questo sabato saranno offerti ai tanti piccoli in coda. Un’iniziativa resa possibile grazie al buon cuore di Massimo Aloscari, titolare dell’azienda di distribuzione autrice della donazione – commenta il presidente della Consulta Civica Damiano De Simone – e dalla disponibilità all’accesso alla struttura della dott.sa Donatella Capizzello quale responsabile del centro vaccinale. Da parte nostra, gesto umanitario che intende tutelare la sensibilità dei nostri piccoli – spiega Damiano De Simone – che da due anni ormai vivono le pressioni causate dalla gestione pandemica. Ringrazio ancora il presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Messina, il presidente di Carovana Clown Giusy Motta e il presidente dell’associazione Arché Zayra Sapienza per la disponibilità sempre offerta con encomiabile senso di comunità – conclude Damiano De Simone