Tamponi per gli studenti in drive in domenica a Rosolini

Giornata dello studente domenica a Rosolini. E' in allestimento nell'area della Protezione civile il più grande drive in per i tamponi, mai fatto per ragazzi e ragazze ed anche per i bambini in provincia di Siracusa. I cancelli del drive in di Rosolini si apriranno domenica alle 8,30 e sarà possibile sottoporsi ai tamponi, ininterrottamente fino alle 17. Quattro le corsie per i tamponi, una per i più piccoli, con la presenza di medici pediatri.

"Anche se i tamponi non sono obbligatori - vogliamo mandare lunedì i ragazzi a scuola in sicurezza, tamponati e sicuri di non essere rimasti contagiati", ha detto il sindaco Giovanni Spadola.

La giornata dello studente prevede un grande sforzo organizzativo per la presenza di medici, infermieri, personale sanitario e degli stessi amministratori comunali che vogliono che tutto si svolga in piena regola. I tamponi saranno gratuiti e gli eventuali positivi verranno raggiunti direttamente a casa con una telefonata e con messaggino nella stessa serata di domenica senza bisogno di attendere sul posto. Nella giornata di domenica - aggiunge il primo cittadino - ringrazierò di persona tutto il personale sanitario chiamato per potere fare questo drive in e le Associazioni di volontariato che hanno aderito all'iniziativa".

Nel piazzale della Protezione civile ci sarà anche uno stand del locale 'Il Gatto e la Volpe". Offrirà caffè e colazioni gratuite a tutto il personale che lavorerà per testare lo stato di salute dei ragazzi e delle ragazze di Rosolini.