Modica, aperta la camera ardente per l'omaggio all'avvocato Borrometi

Aperta, poco dopo le 11,30, al Teatro Garibaldi di Modica, la camera ardente con le spoglie mortali dell'avvocato Antonio Borrometi. L'ex parlamentare nazionale e regionale è deceduto nelle prime ore di mercoledì in un ospedale del Bolognese dove era in cura da alcune settimane. Ad attendere l'arrivo del feretro anche il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, oltre ad un gruppo di amici che ha voluto rendere omaggio all'avvocato Borrometi non appena il feretro è stato sistemato nel foyer del Garibaldi. La camera ardente resterà aperta fino alle 21 di oggi per riaprire domattina dalle 8 alle 14. I funerali saranno celebrati nel Duomo di San Pietro, domani, alle 15. La cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva dall'emittente Video Regione per consentire ai tantissimi amici ed estimatori dell'ex parlamentare modicano di seguire il rito funebre, a causa, soprattutto, delle restrizioni riguardanti il Covid. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte d'Italia a testimonianza della stima di cui godeva l'illustre cittadino modicano.