Scritte 'no vax' davanti scuola di Palermo: "I bambini non si toccano"

Scritte no vax alla direzione didattica Raciti in via Tindari a Palermo dove l'Asp ha ripreso le attività di vaccinazioni nelle scuole.

Una frase rossa "i bambini non si toccano" è stata trovata davanti all'ingresso del plesso scolastico.

Sono intervenuti i carabinieri. In questi giorni con il ritorno sui banchi degli studenti, l'attenzione dell'Azienda sanitaria provinciale è in particolare rivolta alla fascia pediatrica di 5-11 anni che dal 15 dicembre scorso può ricevere la somministrazione. La prima tappa del 2022 si sta svolgendo oggi proprio all'Istituto comprensivo Russo Raciti di via Tindari dove, all'interno della palestra, è allestito un punto vaccinale occasionale per la somministrazione di prima, seconda o dose booster ad alunni, genitori e personale scolastico.

Il calendario dell'attività proseguirà l'indomani (sabato 22 gennaio) all'Istituto comprensivo Giovanni Falcone di via Marchese Pensabene, il 24 gennaio all'Istituto comprensivo Giuseppe Verdi di via Casella, il 25 all'Istituto comprensivo Vittorio Emanuele III di via Cesare Terranova, il 26 (dalle 15.30) all'Istituto comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa (Plesso Emanuela Loi) di via Dogali, il 27 (dalle 15.30) all'Istituto comprensivo Antonio Ugo di via Ettore Arculeo, il 28 alla Direzione Didattica Statale Aristide Gabelli di via Palazzotto, il 29 all'Istituto comprensivo Manzoni-Impastato di via Filippo Parlatore ed il 31 gennaio all'Istituto Gonzaga di via Piersanti Mattarella.

L'Asp di Palermo ha avviato l'attività di vaccinazione anticovid nelle scuole il 13 luglio del 2021 somministrando complessivamente, fino allo scorso mese di dicembre, 3.833 dosi.