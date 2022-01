Assoporto e Unionports Augusta, danno il benvenuto al comandante della Capitaneria

“Nell’augurarLe i migliori risultati per il nuovo incarico siamo certi che porterà sempre nel suo cuore un po’ di Augusta”. A dirlo sono i presidenti delle due associazioni portuali megaresi Marina Noè per Assoporto Augusta e Davide Fazio per Unionports maritime cluster che, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, non potranno oggi essere presenti alla cerimonia di avvicendamento alla guida della Capitaneria di porto di Augusta tra il Comandante uscente, il capitano di vascello Antonio Catino e l’ entrante, capitano di vascello Michele Maltese.

Gli operatori portuali di Augusta intendono cosi ricambiare i sentimenti di riconoscenza espressi dal comandante Catino in una lettera a loro inviata, ricordando la leale collaborazione che si è instaurata, in questi anni, con la Capitaneria di porto per il raggiungimento di obiettivi comuni e il massimo sforzo profuso sempre per individuare le soluzioni alle problematiche che, via via, si sono presentate nel mondo della portualità.

“Al comandante Catino assicuriamo che continueremo a fare sistema come operatori e nell'interesse generale della portualità e non smetteremo mai di lottare per la salvaguardia degli interessi del porto di Augusta. Siamo pronti ad affrontare le sfide future che arriveranno e non faremo mancare mai il nostro supporto a chi, come Lei, ha voluto e potuto fare un po’ di strada insieme a noi”- aggiungono Noè e Fazio che si dicono certi che questa collaborazione proficua potrà continuare ad esistere anche con il nuovo Comandante Maltese, a cui gli operatori tutti rivolgono il loro benvenuto e i migliori auguri per il suo nuovo prestigioso incarico che da oggi assumerà.