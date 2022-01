Vittoria, Consiglio comunale: sequestrate le schede per l'elezione del vicepresidente

Ancora un "giallo" al consiglio comunale di Vittoria: su disposizione della Procura di Ragusa, sono state sequestrate le schede utilizzate per l’elezione della vicepresidente del Consiglio, Rosetta Noto. Il sequestron fa seguito all'indagine avviata dalla Procura su quanto accaduto nella seduta del 23 novembre, in cui venne eletto alla presidenza dell'assemblea civica Alfredo Vinciguerra, esponente di Fratelli d'Italia, minoranza in aula, con 8 voti, uno in più rispetto a Concetta Fiore, espressione della maggioranza che sostiene il sindaco, Francesco Aiello.

Dopo l’elezione ufficiale di Vinciguerra, i consiglieri di maggioranza chiesero una verifica delle schede: vennero ritrovate delle schede con voti (due per Concetta Fiore) che non erano stati conteggiati.

Nel frattempo, Alfredo Vinciguerra è stato revocato con i soli voti dei consiglieri di maggioranza.