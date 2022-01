Melilli, sequestro di mascherine chirurgiche pericolose

“La notizia del sequestro di circa 3 mila mascherine chirurgiche destinate ai più piccoli oltre ai circa 200 giocattoli “pop it “ perché privi delle certificazioni previste per legge, avvenuto ad opera della Polizia locale, mi amareggia molto perché oltre a ritenersi pericolosi per la salute, erano destinati ai nostri bambini.” Ad affermarlo è il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta. “Desidero al contempo ringraziare personalmente e a nome di tutta

l’Amministrazione comunale - prosegue il primo cittadino - il comandante del corpo di Polizia locale, Claudio Cava, il suo vice, l’ispettore capo Angelo Marino e tutto il corpo di Polizia per lo straordinario lavoro di controllo che svolgono quotidianamente su tutto il territorio e sulla massima attenzione posta in tema di prevenzione. “Fatti come questo - conclude il sindaco Carta - non dovrebbero mai accadere e il nostro compito morale e istituzionale è quello di mantenere sempre alta la guardia e l’attenzione sulla salute pubblica e in particolare a quella dei più piccoli”