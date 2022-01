Anno giudiziario a Palermo, 'aumentano mafia e corruzione'

Aumentano nel distretto di Palermo le denunce per mafia e quelle per corruzione. Quasi stabili quelle per reati contro la pubblica amministrazione.

Il dato emerge dalla relazione per l'apertura dell'anno giudiziario che illustrerà domani il presidente della Corte d'appello Matteo Frasca.

Anche se le denunce per reati contro la pubblica amministrazione segnalano un lieve incremento (da 3.799 a 3.832 con una variazione dell'1%), per altre fattispecie le variazioni sono più consistenti. Le concussioni sono aumentate da 12 a 19 (+58%), le denunce per corruzione sono cresciute del 4% (da 81 a 84) mentre quelle per peculato sono diminuite da 104 a 82.

Sono tornate a crescere anche le truffe e le accuse di indebita percezione di contributi, finanziamenti concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea .

Cosa nostra continua, secondo Frasca, continua a esercitare il suo "diffuso, penetrante e violento controllo sulle attività economiche, imprenditoriali e sociali del territorio". Se negli anni precedenti il dato statistico aveva mostrato qualche cenno di diminuzione Frasca rileva che nell'ultimo anno le denunce sono state 79 mentre erano state 50 e 77 nei due anni precedenti. A livello distrettuale quindi si registra un incremento del 58%.

"In provincia di Trapani, le indagini hanno registrato ancora il potere mafioso saldamente nelle mani della famiglia Messina Denaro. L'azione investigativa ha prodotto nell'anno alcuni arresti, anche vicinissimi al contesto relazionale del latitante". Ad evidenziarlo è la Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021 pubblicata dal distretto di corte d'Appello di Palermo presieduta da Matteo Frasca, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Alcune indagini poi - si legge -, hanno svelato intrecci e cointeressenze tra il mondo imprenditoriale più vicino a Cosa nostra trapanese e il mondo della politica, con diverse indagini durante le quali sono state elevate imputazioni nei confronti di ex deputati regionali e nazionali, esponenti politici locali e canditati nelle diverse competizioni elettorali. Certamente grave e inquietante, anche al di là della rilevanza penale delle singole condotte, la riservata interlocuzione, registrata nel corso di diverse indagini preliminari, tra esponenti mafiosi e amministratori locali".

"Consistenti pure le emergenze relative ai rapporti con alcuni dirigenti della burocrazia regionale, coinvolta, in alcune occasioni emerse dalle indagini nei confronti di soggetti contigui a Cosa nostra, in vicende corruttive di notevole rilievo", si legge ancora.

Gli uomini d'onore di Cosa nostra hanno "rafforzato la 'funzione sociale' al fine di mantenere il controllo del territorio di riferimento ed allargare la base del consenso, necessario, al pari della forza di intimidazione, per la sopravvivenza stessa dell'associazione". Ad evidenziarlo è la Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2021 pubblicata dal distretto di corte d'Appello di Palermo presieduta da Matteo Frasca, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Gli stessi - si legge - impongono le proprie decisioni per la risoluzione delle problematiche più varie, tra cui si indicano, solo a titolo esemplificativo, litigi familiari per motivi sentimentali, occupazioni abusive di case popolari, sfratti per mancati pagamenti di affitti, intercessioni per intraprendere attività economiche nel quartiere in contrapposizione ad altri soggetti, modalità e tempi di pagamento di debiti rimasti insoluti, recupero di beni oggetto di furto, il pieno controllo delle feste di quartiere (occupandosi dell'ingaggio dei cantanti neomelodici chiamati a esibirsi durante la manifestazione, al pagamento di questi e delle altre spese dell'organizzazione), nonché, in alcuni casi, anche il sostegno delle famiglie più bisognose mediante la fornitura, diretta o indiretta, di generi di prima necessità".