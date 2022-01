Avolese in trasferta per un furto al supermercato: arrestato a Siracusa

Nel pomeriggio di ieri, agenti delle Volanti hanno arrestato un avolese di 47 anni, per il reato di furto.

L’uomo si era recato in un supermercato, sito nei pressi di Via Elorina, ed aveva rubato alcuni generi alimentari ed alcolici tra cui 65 euro di tonno.

Il ladro è stato fermato nei pressi del supermercato dai poliziotti, prontamente intervenuti, mentre cercava di allontanarsi.

Dopo le incombenze di legge, l’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari.