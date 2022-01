Ragusa, auto finisce su un muro in contrada Castiglione: feriti 2 coniugi

Due coniugi sono rimasti feriti in un incidente stradale verificatosi questa mattina sulla statale 115 nei pressi dell'incrocio di contrada Castiglione. Per cause da accertare l'auto sulla quale viaggiava la coppia - una Volkswagen Golf - è uscita di strada andando a schiantarsi contro il muro a secco che costeggia la carreggiata. Gli occupanti dell'auto sono stati soccorsi da un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa.

FOTO: Franco Assenza