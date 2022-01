Catania, nasce il Liceo Coreutico Statale "Turrisi Colonna: iscrizioni aperte

Nasce a Catania Il Liceo Coreutico “Turrisi Colonna”, proprio al centro città. Si tratta di uno dei pochi Licei Coreutici statali in Sicilia. Il centralissimo liceo coreutico del Turrisi Colonna è nato grazie al forte impegno e alla determinazione del Dirigente Scolastico Emanuele Rapisarda. Per raggiungere l’importante traguardo è stato però determinante il sostegno del Sindaco della Città Metropolitana di Catania Salvo Pogliese, del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, dell’Assessore all’Istruzione e alla Formazione della Regione Sicilia Roberto Lagalla e dell’Assessore alla Famiglia della Regione Sicilia Antonio Scavone, nonché del Direttore Generale dell’U.S.R. Sicilia Stefano Suraniti. Il “Turrisi Colonna”, La scuola più antica di Catania, con ben più di 160 anni di storia, accoglie al suo interno altri quattro Licei: Scienze Umane, Economico-Sociale, Linguistico e Musicale. Il Coreutico offre grande opportunità per i ragazzi particolarmente dotati e motivati che vogliono conseguire un’alta formazione specifica nell’ambito della danza. Già attive le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2022/2023.