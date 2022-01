Una mitraglietta, pistole e munizioni in casa: giovane arrestato ad Adrano

La Squadra Mobile di Catania e gli agenti del Commissariato di Adrano hanno tratto in arresto in flagranza di reato: S.E., 21 anni, in quanto resosi responsabile di detenzione illegale di arma e munizioni da guerra o tipo guerra, di arma comune da sparo clandestina e munizioni nonché di ricettazione delle medesime.

In particolare, a seguito di attività info-investigativa, è stata eseguita una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione di S.E., e, all’interno della mansarda, celato tra i listelli in legno ed il telo del sottotetto, è stato rinvenuto e sequestrato quanto segue: una pistola mitragliatrice vz.61 “Skorpion” cal. 7,65 con matricola H5606, completa di caricatore, vuoto e inserito nell’arma; una pistola semiautomatica marca Pietro Beretta mod. 70 cal. 7,65, con matricola abrasa, completa di un caricatore rifornito con 6 cartucce cal. 7,65 mm; un berretto di lana, di colore nero, contenente un involucro in cellophane trasparente con all’interno un caricatore rifornito con 6 cartucce cal. 7,65 mm; 37 cartucce cal. 9 corto e 6 bossoli esausti cal. 9 corto; un involucro in cellophane bianco con all’interno 12 cartucce cal. 44 magnum.

Alla luce di quanto sopra, S.E. è stato tratto in arresto per i reati sopra indicati e, al termine della redazione degli atti di rito, è stato ristretto nel carcere di Noto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.