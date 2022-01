Catania, 4 cavalli senza il microchip: multa a proprietario

I carabinieri di Catania durante una perlustrazione a San Cristoforo, hanno scoperto due stalle, site rispettivamente in via Barcellona ed in via Nicotra.

All’interno delle stalle ispezionate di proprietà di un catanese 68enne, i militari, unitamente a personale della “SIDRA S.p.A”, ne hanno constatato l’allaccio abusivo alla conduttura pubblica, con conseguente deferimento all’autorità giudiziaria per furto aggravato, nonché la presenza di quattro cavalli che sono stati sottoposti a controlli da parte del veterinario dell’ASP risultando in apparenti buone condizioni di salute, ma rilevando l’irregolarità relativa al sistema di identificazione degli animali poiché sprovvisti di microchip.

Gli animali sono stati sottoposti a fermo ufficiale anche per consentire accertamenti sanitari e documentali al personale dell’ASP, mentre al proprietario è stata elevata una sanzione complessiva di 20.660 euro.