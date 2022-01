Modica, a San Pietro l'addio all'avvocato Antonio Borrometi "Signore della Politica"

Addio ad un vero “signore” della politica. La città e le massime autorità civili e religiose, dell’isola e della provincia, hanno dato, nel Duomo di San Pietro, a Modica, l’ultimo saluto all’avvocato Antonio Borrometi, ex parlamentare nazionale e assessore regionale, morto all’ospedale di Meldola, in provincia di Forlì, dove era ricoverato da alcune settimane per un male contro il quale lottava da parecchi mesi e che, alla fine, ha avuto, purtroppo, la meglio.

A San Pietro c’erano tanti colleghi dell’avvocato Borrometi, i vertici provinciali e locali di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, oltre al prefetto e al questore di Ragusa. Presente anche il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Molti i parlamentari – nazionali e regionali – che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza, l’amicizia sincera con Antonio Borrometi e l’impegno politico comune.

Il rito funebre è stato concelebrato dal vicario del vescovo di Noto, don Angelo Giurdanella, da don Umberto Bonincontro, e da frate Antonello Abbate, parroco del Duomo di San Pietro. Ed è stato frate Antonello a leggere i messaggi di cordoglio inviati dal vescovo di Noto, Antonio Staglianò, fuori sede, e dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

“Modica perde un figlio illustre – ha affermato, tra l’altro, nell’omelia don Giurdanella – ma, allo stesso tempo, guadagniamo tutti perchè Antonio Borrometi ci lascia un esempio per custodire una città a dimensione umana. L’avvocato Borrometi non ha vissuto per se stesso, ma è stato sempre pronto al servizio, il servizio appassionato: non solo il dovere, ma il piacere di servire”.

Il feretro, portato a spalla, è arrivato poco prima delle 15 tra le navate del Duomo, dopo che era stata chiusa, al Teatro Garibaldi, la camera ardente dove centinaia di autorità e di persone comuni avevano reso omaggio all’avvocato Borrometi.