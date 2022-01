Bronte, bando del Comune per assumere 3 ingegneri a tempo indeterminato

Il Comune di Bronte ha pubblicato un bando di concorso per assumere 3 ingegneri a tempo indeterminato: uno con specializzazione in ingegneria civile, uno in informatica ed uno in ingegneria ambientale.

“Fra il personale del Comune – afferma il sindaco Pino Firrarello – mancano alcune figure. In particolare mancano gli ingegneri. L’Ufficio tecnico, infatti, è chiamato a svolgere una enorme mole di lavoro. Noi partecipiamo a moltissimi bandi regionali e non, attingendo dai fondi europei. I bandi, infatti, garantiscono agli Enti locali quei finanziamenti necessari per gli investimenti che sapete bene sono alla base di un progetto che vuole dotare la citta di infrastrutture e servizi che consentono la crescita economica e sociale ed un aumento della qualità della vita dei residenti.

Per partecipare ai bandi però è necessario avere professionalità in grado di progettare. Professionalità che spesso mancano. Con questi concorsi puntiamo a rafforzare la già cospicua forza lavoro che garantisce il nostro qualificato Ufficio tecnico”.

Per partecipare ai concorsi c’è tempo fino a fine mese, con la selezione che sarà effettuata per titoli ed esami. I vincitori firmeranno con il Comune di Bronte un contratto a tempo indeterminato e saranno collocato nella categoria giuridica ed economica D1.