Paola Gozzo rompe gli indugi: prima donna candidata a sindaca di Solarino

Ha ufficializzato nella tarda serata di ieri la sua candidatura a sindaco di Solarino, Paola Gozzo ha detto sì alle sollecitazion del gruppo politico GenerAzioni.

A 5 mesi dalle elezioni amministrative di Solarino, la candidatura di Paola Gozzo viene fuori da una discussione all’interno di un’ampia riunione assembleare del gruppo GenerAzioni, assemblea ancora una volta aperta, su richiesta, a tutti i cittadini.

Paola Gozzo è la prima donna candidata alla carica di sindaca, nella storia di Solarino delle elezioni dirette del primo cittadino.

Madre di due figli e insegnante di Lettere, Paola Gozzo, sin dalla giovinezza, si è sempre impegnata in politica e attualmente sta reggendo una rubrica assessoriale nell’amministrazione comunale della vicina Floridia.

“Mi è stata tributata - afferma la neocandidata - una grande responsabilità e una grande fiducia da parte di persone che vogliono vedere un’alternativa nel panorama politico della città, sia nei metodi che nei contenuti. Saranno mesi impegnativi, in un momento non del tutto felice ma, proprio per questo, credo si debba riprendere un dialogo serio con i cittadini, e ripartire dalle loro esigenze. Bisogna costruire, attraverso il dialogo e il confronto, una nuova visione di città, bisogna avere grande rispetto degli elettori e considerarli la parte più importante del processo di cambiamento. Lavoreremo per dare ai giovani e ai meno giovani la speranza di un paese migliore e più moderno, senza ovviamente perdere di vista le nostre tradizioni e la nostra identità. Il mio obiettivo è quello di aggregare tutte le persone di buona volontà, di superare stereotipi e metodi che da troppo tempo non permettono a questo paese di sognare grandi cose. Lavorerò come sono abituata a fare, con il massimo impegno e con tutte le mie energie, con grande umiltà ma anche con il coraggio e la grinta di chi vuole contribuire a formare una nuova classe dirigente che possa dare nuova linfa e un nuovo impulso alla nostra comunità.

Lavorerò con la certezza e la consapevolezza di avere accanto una squadra motivata, coesa e pronta a determinare il futuro politico di Solarino”.

A Solarino Paola Gozzo è sostenuta da tutto il gruppo GenerAzioni e da una importante fetta della società civile.

E’ già al lavoro per costruire un programma, una lista di candidati consiglieri e una squadra assessoriale che la affiancherà in questo cammino.