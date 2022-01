Rimanenze di magazzino, Federmoda Ragusa: accettate in parte richieste per venire incontro al settore

“Finalmente il governo ha accettato le richieste di Federmoda per venire incontro alle esigenze del nostro settore soprattutto per quanto riguarda le rimanenze di magazzino”. E’ quanto rileva il presidente provinciale di Federmoda Ragusa, Daniele Russino, con riferimento al decreto legge del 21 gennaio 2022 che, pur nell'esiguità delle risorse, contiene importanti segnali di attenzione al settore moda. “Tra le misure previste dal Decreto, in fase di pubblicazione, oltre a quelle che riguardano la necessità del contenimento degli effetti degli incrementi dei costi energetici, degne di nota sono quelle rivolte al rilancio del commercio al dettaglio”. Sono previsti, in particolare, indennizzi alle società del commercio al dettaglio con fatturato fino a 2 milioni di euro nel 2019, che abbiano subito una flessione del fatturato del 30% nel 2021 sui livelli precovid. Le risorse finanziarie saranno ripartite secondo i seguenti criteri: 60% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400mila euro; 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro; 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro. E’ prevista, altresì, l'estensione del credito d'imposta per le rimanenze di magazzino anche ai dettaglianti in esercizi specializzati nei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.