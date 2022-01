L’amministrazione Comunale di Vittoria lancia il “Patto per il lavoro sostenibile”

L’assessore alle politiche del Lavoro del Comune di Vittoria, Giuseppe Fiorellini, lancia una proposta alle imprese e ai sindacati e al terzo settore. Si tratta del “Patto per il lavoro”, un accordo tra pubblico e privato per migliorare gli aspetti giuridico-economici del mondo del lavoro locale.

L’amministrazione Comunale infatti, intende proporre una collaborazione con il settore privato locale per potenziare le condizioni dell’occupazione nel mondo del lavoro a livello locale e migliorare i livelli di benessere socio- economico. L’accordo intende svilupparsi su:

• Promozione di politiche dello sviluppo (turismo, agricoltura, attività marinare, artigianato);

• Promozione di servizi per la qualità della vita: riqualificazione urbana, mobilità alternativa, politiche culturali e dei tempi di vita;

• Promozione di politiche attive del lavoro;

• Promuovere la nascita di uno sportello per l’impresa giovanile e femminile per promuovere start up imprenditoriali innovative.

• Rifondare un welfare community che combatta le diseguaglianze e renda sostenibile socialmente lo sviluppo.

• Fondare politiche di promozione e sviluppo del terzo settore;

• Promozione alleanza tra mondo del lavoro e impresa per la costruzione di sviluppo e lavoro di qualità e diritti.

Il patto prevederà un accordo tra Comune, sindacati e organizzazione dei datori di lavoro. “L’accordo diventa un patto di consultazione permanente sulle politiche del lavoro ma, sarà anche la rete sociale di supporto allo sviluppo sostenibile e per la costruzione di occupazione di qualità”- ha dichiarato l’assessore Giuseppe Fiorellini.