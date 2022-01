Grave disservizio telefonico a Modica Alta, interrogazione del Consigliere Medica

Un’interrogazione urgente per chiedere spiegazioni al Sindaco o a chi per lui all’interno dell’Amministrazione comunale, riguardo al grave e prolungato disservizio per un guasto alla rete telefonica fissa a Modica Alta.

È il Consigliere comunale del M5S, Marcello Medica, che avendo ricevuto diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti a Modica Alta che lamentano da circa due mesi l’assenza di linea telefonica fissa, si è rivolto formalmente al Sindaco, chiedendo di conoscere, a distanza di due mesi da tale guasto, se l’Ente di Palazzo San Domenico e quindi l’Amministrazione comunale fosse a conoscenza del grave e prolungato disservizio a carico dei tanti cittadini di Modica Alta coinvolti; se il Comune di Modica abbia ricevuto una qualche comunicazione, da parte della società di gestione della linea, per l’intervento di pulitura dei pozzetti, prioritario all’intervento di ripristino della linea; se non vi fosse stata una comunicazione a riguardo, e se l’Amministrazione comunale, a questo punto, può interessarsi del caso, prendendo contatto con la società di gestione della linea telefonica fissa, giacché ad oggi il disservizio ancora permane.

Nell’interrogazione, viene spiegato come dal 17 novembre scorso, pare che con le abbondanti piogge, si siano allagati i pozzetti della linea telefonica fissa e la società di gestione attenderebbe ancora che il Comune intervenga per pulirli per poi poter procedere al ripristino della linea.

Riguardo a questo grave disservizio a carico dei numerosi cittadini coinvolti, residenti lungo Corso Vittorio Emanuele e non solo, viene inoltre evidenziato che la gravità è ancora più elevata, a maggior ragione quando trattasi di persone anziane che spesso non sono raggiungibili altrimenti, per non parlare del particolare periodo di pandemia a causa del quale tantissimi cittadini si trovano confinati nelle proprie abitazioni senza potersi minimamente spostare e con la possibilità di comunicare soltanto attraverso un telefono.

All’interrogazione del Consigliere Medica è seguita già una prima risposta del Sindaco il quale ha comunicato che “l’Amministrazione comunale si è interfacciata con il Garante per le telecomunicazioni, Autorità garanzie Telecomunicazioni, e con i vertici di Telecom Italia per la soluzione del problema riguardante tutte le utenze telefoniche coinvolte, già peraltro segnalate alle Autorità competenti”.