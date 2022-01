Rosolini, boom di tamponi alla Protezione civile nella 'Giornata dello studente'

Anche la bella domenica di sole dalla parte dell'amministrazione comunale di Rosolini per la 'Giornata dello studente'.

Già dalle prime ore del mattino le file ordinate di auto hanno percorso i tracciati della Protezione civile per sottoporsi ai tamponi anti covid gratuiti.

L'intuizione del sindaco Giovanni Spadola è stata vincente e domani ragazzi e ragazze potranno tornare a scuola in presenza senza fare entrare il contagio nelle aule. "Avevamo previsto che ci sarebbe stata una grande affluenza - dice il primo cittadino Giovanni Spadola - e così è stato. Le quattro file per le auto, una corsia dedicata ai bambini, hanno evitato assembramenti o lunghe code negli spazi della Protezione civile. Offriamo anche la possibilità ai genitori dei ragazzi di sottoporsi ai tamponi, non ci sono attese e sapere qual è il loro stato di salute, allontana il rischio di focolai. Questa iniziativa - conclude il sindaco - ha dato risposte concrete alla città. La nostra giornata a beneficio della salute non è il solito bla, bla, bla. Quello lo lasciamo a quanti nel passato e nel presente non hanno fatto un bel nulla per la nostra Rosolini".