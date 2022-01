Divieto di uso acqua a scopo potabile a Marina di Ragusa: nota del M5S

Il capogruppo dei Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, interviene dopo che l’amministrazione comunale ha disposto a Marina, a causa dei valori di nitrati superiori a quanto prescritto dalle norme vigenti, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e d’uso per pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche limitata. Il divieto riguarda i quartieri di Punta di Mola, Santa Barbara, Gesuiti, Scalo Trapanese sino a via Pescara e zone limitrofe.

“Mercoledì – sottolinea Firrincieli – è stato il momento della comunicazione ufficiale da parte del Comune; oggi, invece, è il giorno delle domande da parte nostra. Vorremmo comprendere che cosa è accaduto, come mai si è arrivati a questa ulteriore segnalazione di mutazione del livello di inquinamento delle falde. Nello specifico, chiediamo chiarimenti all’assessore al ramo anche per capire quali le soluzioni che si stanno definendo nell’immediato allo scopo di fare rientrare i valori dell’inquinamento e, soprattutto, per fare in modo che questo disservizio non si verifichi più. Sia chiaro, si parla di salute pubblica e l’interesse principale non è quello di polemizzare sull’accaduto quanto quello di trovare immediate soluzioni per fare rientrare la criticità. Per questo, vogliamo capire che cosa sta succedendo”.