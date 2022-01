Mattarella a Palermo, ultima domenica da Presidente

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto Palermo, sua città natale, per trascorrere l'ultima domenica da Capo dello Stato. In mattinata, uscito da casa per andare a Messa, è stato accolto dall'applauso e dalle parole di stima di un gruppo di palermitani che lo stava aspettando in via Libertà. "Grazie Presidente!" gli hanno detto. E

lui ha risposto con un sorriso e con un saluto con la mano.

Mattarella seguirà dalla sua casa di Palermo il voto per l'elezione del suo successore che si svolgeranno a partire da domani.