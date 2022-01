Quirinale, vertice del Centro sinistra alla Camera

In corso il vertice di centrosinistra sull'imminente voto per il Quirinale. L'incontro Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza con le rispettive delegazioni si svolge alla Camera all'indomani della rinuncia alla candidatura di Silvio Berlusconi. A Montecitorio presenti anche le capogruppo dem Debora Serracchiani e Simona Malpezzi. Le delegazioni si trovano nella sala Berlinguer del gruppo Pd. Conte arrivato a Montecitorio ha salutato Letta, Speranza e gli altri presenti in sala, ma prima dell'inizio si è allontanato spiegando di dover vedere brevemente la delegazione M5S al gruppo.

Sul Quirinale "leggo stupito di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte", scriveva intanto stamane su Twitter il segretario del Pd, smentendo di aver proposto alla Lega il nome di Pierferdinando Casini come candidato al Colle.

"Il M5S ha un unico obiettivo sin dall'inizio e lo perseguirà fino alla fine: ha 235 voti di grandi elettori che mette a disposizione del Paese e dell'interesse degli italiani per avere un presidente autorevole, che ci renda tutti orgogliosi di essere italiani e ben rappresentati. Continuiamo a lavorare in questa direzione", ha detto il leader 5 Stelle Giuseppe Conte alle telecamere dei tg, prima di recarsi alla Camera.

Un nome per il Quirinale? "Si valuterà insieme", dice ai cronisti il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro, arrivando a Montecitorio per il vertice del centrosinistra. "Oggettivamente Berlusconi era l'ostacolo maggiore sulla strada della scelta di un candidato condiviso e votabile da una larga maggioranza. Adesso vediamo come evolve la situazione e soprattutto se da parte del centrodestra c'è questa disponibilità alla ricerca di un nome comune, evitando un atteggiamento che presupporrebbe un diritto di prelazione che non esiste", ha proseguito Fornaro.

Meglio Draghi a Palazzo Chigi o al Quirinale? "Noi valutiamo, questa non è una riunione di Leu ma del centrosinistra. Valuteremo la situazione migliore per la stabilità del Paese", dice la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris, anche lei giunta alla Camera.