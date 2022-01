Rosolini, eseguiti 2.470 tamponi: solo 33 risultati positivi

Non si era mai verificato a Rosolini un record di tamponi anticovid in un solo giorno. Negli spazi della Protezione civile nella domenica dedicata alla 'Giornata dello studente', sono stati eseguiti 2.470 test. Il 70 per cento della popolazione scolastica. Soltanto 33 i ragazzi risultati positivi. Soddisfatto il sindaco Giovanni Spadola che ha messo su una grande organizzazione coinvolgendo, medici, infermieri, personale sanitario e tutte le associazioni di volontariato della città. "Con questo drive in - dice il primo cittadino - abbiamo evitato altri contagi mettendo in quarantena le persone risultate positive. I dati del test sono stati trasmessi al servizio dell'Asp di Siracusa. Prima di questa giornata il massimo dei tamponi effettuati in 24 ore a Rosolini erano stati 550. Noi per questa manifestazione rivolta alla salute dei nostri concittadini abbiamo messo tanto impegno ed i soldi per acquistare i tamponi".