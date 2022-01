Covid, contagi in lievo calo nel Ragusano ma altri due morti

In lieve calo il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano ma ci sono altri due morti nelle ultime 24 ore. I decessi, dall'inizio della pandemia, sono 418. Nelle ultime 24 ore sono morti un 79enne di Modica, vaccinato, e un 90enne di Scicli, non vaccinato. Malgrado il calo dei positivi (135 in meno rispetto al giorno precedente) i numeri sono sempre alti. Nel report Asp del 23 gennaio, infatti, i contagi, in totale, sono 8.633: 8.531 in isolamento domiciliare, 83 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica, 15 in Rsa Covid e 4 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 272 Acate, 226 Chiaramonte Gulfi, 996 Comiso,

34 Giarratana, 274 Ispica, 1.521 Modica, 20 Monterosso, 435 Pozzallo, 1.934 Ragusa, 289 Santa Croce Camerina, 674 Scicli, 1.883 Vittoria.