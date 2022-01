Pantelleria, tre appuntamenti dedicati ai giovani: si comincia lunedì 24 gennaio

Tre appuntamenti interamente dedicati ai ragazzi e agli studenti panteschi, quelli che si terranno da domani, 24 gennaio fino al 3 febbraio a Pantelleria, su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, Assessorati alle Politiche Sociali e Giovanili e all’Agricoltura. Data l’emergenza Covid tutti gli eventi saranno online sui canali social del Comune, con la possibilità di porre domande in diretta attraverso i commenti. Si inizia domani, lunedì 24 gennaio alle ore 16.00, con un appuntamento de L’Amministrazione Informa dedicato al Bando del Servizio Civile Universale (SCU) che quest’anno prevede 6 posti a Pantelleria. L’Assessore Francesca Marrucci, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, Erik Vallini, ospiteranno Alessio Colacchi, Esperto dello SCU, per far capire quali opportunità offre questo Bando ai ragazzi, il Progetto a cui è legato e quali prospettive il Servizio Civile può aprire ai giovani panteschi tra i 18 e i 28 anni.

Martedì 25 gennaio alle ore 18.00 ci sarà un altro appuntamento dedicato all’orientamento scolastico. Dopo la collaborazione con l’Istituto Agrario di Alcamo, anche l’Istituto Damiani di Marsala apre le porte agli studenti panteschi e presenterà i suoi indirizzi in tutela del mare, pescaturismo e acquacoltura; agricoltura e sviluppo rurale; alberghiero.

Il sindaco Vincenzo Campo ne parlerà con Sonia Anelli, Direttrice del Parco Nazionale Isola di Pantelleria; Antonio Parrinello, Dirigente Servizio Pianificazione Ambientale Assessorato Regionale Ambiente; Domenico Pocorobba, Dirigente Scolastico Ist. Damiani; Antonio Provenza, Dirigente Scolastico Omnicomprensivo Almanza; Giovanna Di Dia, Referente Indirizzo Settore Alberghiero; Francesco D’Alberti, Referente Indirizzo Settore Agrario; Michele Pulizzi, Referente Indirizzo Tutela del Mare, Pescaturismo e Produzioni Ittiche in Acquacoltura e Benedetto Renda, Presidente Consorzio Pantelleria DOC.