Emozioni e gol tra Bari e Catania: i rossazzurri sfiorano il colpaccio ma finisce 3 - 3

Termina con un pareggio la sfida del San Nicola, dove si sono affrontate Bari e Catania. Le due squadre si sono rese protagoniste di un bellissimo incontro che ha regalato tante emozioni ai tifosi presenti allo stadio, conclusosi con il punteggio di tre a tre. Con questo risultato i biancorossi salgono in classifica a quota quarantacinque, i rossoblù a quarantasei

La gara si sblocca al minuto diciassette: Di Gennaro abbatte Russini in area di rigore e l’arbitro Cascone concede calcio di rigore: dal dischetto si presenta Moro che è freddo nel battere Frattali e nello sbloccare la gara. Passano tre minuti e i biancorossi pareggiano la gara con Antenucci, che riceve palla sul limite dell’area, scarta un paio di difensori ospiti per poi lasciare partire un tiro che riporta l’incontro in parità. Al 35′ la squadra di Baldini si riporta nuovamente in vantaggio: su un errore di Di Gennaro i siciliani partono in contropiede, con Greco che davanti a Frattali non sbaglia, superandolo con un docile pallonetto.

Nella ripresa gli ospiti trovano il terzo goal al minuto cinquantotto in contropiede, con Moro che lascia partire una conclusione respinta da Frattali e sulla respinta Biondi deposita in rete il doppio vantaggio dei siciliani. Al 60′ calcio di rigore in favore del Bari per fallo di Stancampiano ai danni di Cheddira: del tiro dagli undici metri se ne incarica Antenucci che non fallisce riaprendo la sfida. Al 72′ i biancorossi trovano il pareggio, grazie alla rete di Chedira che rifinisce come meglio non poteva un cioccolatino servitogli da Celiento, bravo a mettere il proprio compagno di squadra davanti al portiere. Nel finale entrambe le squadre provano a vincerla, ma è la stanchezza a prevalere e il triplice fischio finale dell’arbitro Cascone manda in archivio una bellissima sfida, che termina in pareggio.