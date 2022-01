Usa sconsigliano agli americani di andare in Russia

L'amministrazione statunitense sconsiglia ai cittadini americani di recarsi in Russia. Lo rende noto il Dipartimento di Stato americano.

La decisione è stata motivata con il timore di aggressioni o applicazione arbitraria di leggi contro i propri cittadini in relazione alle tensioni in atto al confine con l'Ucraina. Gli Stati Uniti inoltre hanno ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici in Ucraina.

Lo si apprende da fonti del Dipartimento di stato che hanno raccomandato di ridurre il personale non essenziale dall'ambasciata a Kiev.