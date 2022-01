Ruba due scooter e chiede i soldi per restituirli: arrestato a Partinico

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Partinico (Pa) dai carabinieri con l'accusa di estorsione per avere chiesto 20 euro per restituire due scooter rubati.

Il furto era avvenuto nei giorni scorsi e come capita a volte il giovanissimo ladro ha cercato di mettersi in contatto con il proprietario per restituire i mezzi rubati.

Il ragazzo non ha fatto i conti con la vittima che ha denunciato tutto ai carabinieri della stazione di Partinico. Un primo appuntamento per lo scambio era stato stabilito nei pressi di un impianto di carburanti, scelta poi bocciata dal ragazzo visto che c'erano le telecamere. Così è stata scelto un nuovo luogo per lo scambio.

Una zona fuori mano. Insieme al proprietario del mezzo c'erano i carabinieri che hanno bloccato il ragazzo portandolo in caserma.

L'arresto del giovane, già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti a suo carico per reati contro il patrimonio e la persona commessi proprio nel territorio di Partinico é stato convalidato dal gip che ha disposto il collocamento in comunità.