Siracusa, perde un cane di razza 'pinscher': 'Luna' trovata dai poliziotti

Non credeva ai suoi occhi il proprietario di un piccolo cane di razza “pinscher” quando gli agenti hanno bussato alla sua porta riportandogli il suo adorato cagnolino che aveva smarrito mentre si trovava in Ortigia.

Il proprietario, addolorato per aver perso il suo cane, aveva lanciato un tam tam sui social con la foto di “Luna” ma, purtroppo, tutte le ricerche erano risultate vane.

Nel pomeriggio di ieri, i componenti di una Volante, trovandosi in Via Necropoli del Fusco a Siracusa, hanno notato un cane di piccola taglia che, disorientato, vagava pericolosamente tra le autovetture in transito.

Messo in sicurezza l’animale, i poliziotti lo portavano in una clinica veterinaria ove si riusciva a recuperare il numero identificativo del cane e, tramite ulteriori accertamenti esperiti con l’ausilio della Polizia Municipale, il nome del proprietario.

Quest’ultimo ha ringraziato gli agenti non mancando di manifestare la sua gioia per aver ritrovato “Luna” anche tramite i social.