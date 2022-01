Caltanissetta, parte un colpo dal fucile: perde due dita di una mano

Un uomo di 53 anni ha perso due dita della mano dopo essersi sparato accidentalmente durante una battuta di caccia.

E' successo ieri a Caltanissetta, in contrada Grotticelli.

L'uomo, trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia a bordo di un'ambulanza del 118, ha raccontato al medico di guardia che mentre si trovava in aperta campagna, percorrendo una rupe, è scivolato per terra facendo partire inavvertitamente un colpo di fucile.

Il proiettile, che lo ha colpito alla mano destra, gli ha fatto perdere due dita. Subito ha allertato i soccorsi e, dopo il trasporto in ospedale, è stato ricoverato per essere sottoposto a un intervento chirurgico.