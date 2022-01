Evadono dagli arresti in casa, due denunciati a Catania

Nel corso della serata di ieri, personale delle Volanti della Questura di Catania ha effettuato diversi controlli nei confronti di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, nel corso dei quali ha denunciato in stato di libertà, per il reato di evasione, un detenuto domiciliare che, circa un'ora prima, era risultato assente a seguito di un controllo.

Intorno alle 22.15 personale delle Volanti ha proceduto al controllo di un'autovettura con due individui a bordo in Via Acquedotto Greco. Gli operanti hanno riconosciuto nel conducente un noto pregiudicato, in atto sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Questi non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione valida circa il motivo per cui si trovasse fuori dalla propria abitazione, e, pertanto, è stato accompagnato in Questura per gli ulteriori accertamenti, all'esito dei quali lo stesso è stato arrestato per il reato di evasione. Nulla è emerso a carico del passeggero dell'auto.

Dei fatti è stata data notizia al P.M. di turno che ha disposto il ripristino della misura alternativa, in attesa del giudizio per direttissima.