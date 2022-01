Cariati, il sindaco: nei suoi giovani l'immagine audace della Calabria

Siamo convinti che la promozione di questa terra possa e debba passare dalla forza espressiva di una giovane attrice come Lina Siciliano, protagonista del film calabrese Una femmina, in gara al Festival di Berlino; dalla caparbia del piccolo grande Antonio Fuoco, promosso, dopo l’esperienza a bordo delle vetture Ferrari nei vari campionati GT, al volante della scuderia del cavallino AF Corse; dall’esempio di responsabilità sociale che il pluripremiato maestro pizzaiolo Pedro’s continua a rappresentare e ad esportare in tutto il mondo, con la sua pizza identitaria e che profuma di territorio. L’immagine audace della Calabria è nei suoi giovani.

È quanto dichiara il Sindaco Filomena Greco complimentandosi con tutti e tre i giovani cariatesi illustri per i prestigiosi risultati ottenuti.

Ringraziamo Lina, Antonio e Pietro – aggiunge il Primo Cittadino – per aver contribuito, attraverso il loro talento a promuovere la nostra terra oltre i confini regionali, dimostrando che anche questo angolo di Calabria può essere terreno fertile di opportunità, far registrare il ritorno nella propria terra di origine o guidare le scelte di quei cervelli che hanno preferito non emigrare e restare per innovare, crescere, creare e condividere occasioni di crescita. Lo hanno dimostrato, ognuno per il proprio ambito: basta volerlo.

NELLA FOTO, Lina Siciliano (Foto Dinardo)