Modica, stagione teatrale: al Garibaldi "Nati in bianco e nero" con Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro

Il mese di gennaio si chiude con una commedia-varietà al Teatro Garibaldi di Modica. Con un doppio appuntamento sabato 29 alle ore 21 e domenica 30 gennaio alle ore 18.30 il duo comico composto da Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia porta in scena “Nati in bianco e nero”, uno spettacolo d'altri tempi che rievoca sketch e battute comiche di coppie celebri negli anni 60 e 70. Questa nuova produzione dell'associazione culturale “Maga Emàstema”, scritta dallo stesso Emanuele Puglia, presenta una coppia attoriale molto affiatata e già collaudata, che rivisita in chiave moderna scene esilaranti che hanno fatto la storia e che hanno avuto come protagonisti coppie comiche del calibro di Franco e Ciccio, Cochi e Renato o Ric e Gian, per citarne solo alcune.

Ad affiancare musicalmente dal vivo i due attori, il maestro Anselmo Petrosino, “one-man orchestra”, che con la sua fisarmonica digitale accompagna le vicende del duo.

L'opera teatrale ha la regia di Angel Perricet, assistente alla regia e voce fuori campo è Luca Micci, l’impianto scenico è curato da Vincenzo La Mendola e i costumi sono delle Sorelle Rinaldi. Info e biglietti online su www.fondazioneteatrogaribaldi.it