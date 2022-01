Modica, pericolo gelo: allertati dal Comune i mezzi spargi sale

Emergenza gelo: sacchi di sale per garantire sicurezza stradale nell'ambito dell'emergenza maltempo prevista per le prossime 24-48 ore. Il Comune di Modica ha allertato le proprie strutture operative per fronteggiare tutte le eventuali criticità che dovessero riscontrarsi sul territorio comunale. Sono già state allertate tutte le associazioni dotate di mezzi e attrezzature per lo sgombero di neve e per la salatura delle strade che potranno essere chiamate a intervenire in caso di criticità. “Siamo pronti nel caso ce ne fosse bisogno, - ha commentato il sindaco, Ignazio Abbate - per affrontare il previsto abbassamento delle temperature per le prossime ore con l’utilizzo di tutti i mezzi a disposizione. L'invito per tutta la cittadinanza è di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, sulle possibili evoluzioni delle condizioni meteo.