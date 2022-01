Donna morta a Palermo dopo il parto: il neonato fuori pericolo sta bene

Dramma a Palermo per la morte di una donna a pochi giorni di distanza dal parto, che era avvenuto con taglio cesareo all'ospedale Buccheri La Ferla. La giovane era alla seconda gravidanza e dopo aver partorito si erano palesate alcune complicazioni improvvise. Da lì, il ricovero all'ospedale Civico del capoluogo, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per un'emorragia interna. Nonostante i medici abbiano fatto di tutto per salvarle la vita, nella notte è spirata. Nelle prossime ore si cercherà di capire se alla base del decesso ci siano delle patologie pregresse. Il neonato, venuto alla luce pochi giorni fa, sta bene.