Manutenzione strade di Pachino, 125 mila euro dal Ministero dell'Interno

Il Comune di Pachino ha ricevuto dal Ministero dell’Interno, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, un contributo di 125.000 euro per l’anno 2022 e di 62.500 euro per l’anno 2023.

“L’esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 30 luglio 2022 - dichiara la sindaca Carmela Petralito - e questi fondi risultano davvero assai preziosi. Li utilizzeremo quindi nel migliore dei modi, alla luce anche della pesantissima situazione economica del Comune di Pachino”.