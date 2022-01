I Carabinieri della Stazione di Pachino hanno arrestato un 37 enne del luogo, con precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Genova che disponeva nei confronti dell’uomo la pena di un anno e 4 mesi per reati commessi nel 2015. L’arrestato è stato condotto presso casa di reclusione di Noto (SR) come disposto dall'Autorità Giudiziaria di Siracusa.