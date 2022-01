Catania, a Palazzo Biscari presentazione del libro di Nicolò Fiorenza "Ancone Rinascimentali in Sicilia"

Il Palazzo Biscari di Catania ospiterà domani, mercoledì 26 gennaio, alle ore 18 e 30, la presentazione del volume ‘Ancone Rinascimentali in Sicilia’, scritto da Nicolò Fiorenza, esperto in beni culturali e restauro monumentale. Oltre all’autore del libro, saranno presenti Salvo Pogliese, sindaco di Catania, Barbara Mirabella, assessore alle Attività e ai Beni Culturali del Comune di Catania, Donatella Aprile, sovrintendente dei Beni Culturali di Catania, Gesualdo Campo, già dirigente del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana, Michele Romano, docente di valorizzazione dei Beni Culturali presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, e Gianfranco Pappalardo Fiumara, sovrintendente del Mythos Opera Festival. L’evento è patrocinato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dall’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune di Catania.