Pantelleria, convegno scientifico in occasione della Giornata mondiale delle api

L’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, si fa promotore del primo importante convegno internazionale dedicato agli impollinatori. L’Isola di Pantelleria è, ancora una volta, un laboratorio di biodiversità organizzando un’iniziativa scientifica che dal 16 al 20 maggio, farà incontrare scienziati e ricercatori di tutto il mondo, accomunati dall’interesse per le colonie non gestite di Apis mellifera.

Il programma di studio, definito da un apposito Comitato Scientifico, mira all’approfondimento dell’osservazione e del monitoraggio delle dinamiche di interazione tra api allevate e selvatiche, per individuare le misure corrette di conservazione e tutela delle sottospecie di api mellifere occidentali e degli impollinatori selvatici. Sono previsti momenti di escursione e conoscenza delle aree più suggestive di interesse storico e naturalistico nel Parco Nazionale Isola di Pantelleria, con visite presso aziende biologiche. In ogni giornata interverranno prestigiosi relatori per presentare gli studi più interessanti nel settore degli impollinatori selvatici. Tutti queste attività saranno alla base dei contenuti per definire la “Dichiarazione di Pantelleria”, un documento collegiale che sarà firmato il 20 maggio, data celebrativa delle api, per delineare misure pratiche per la protezione delle colonie libere di Apis mellifera e degli impollinatori selvatici.

Con questo primo incontro ufficiale dedicato alle api, promosso in Italia, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria intende avviare un progetto di ricerca e divulgazione articolato e approfondito, che vedrà future iniziative di lavoro e confronto, di sperimentazione con la collocazione di arnie per il ripopolamento delle api, di comunicazione con la pubblicazione di un Quaderno del Parco dedicato al tema degli Impollinatori, aggiornato con dati e foto dai campionamenti effettuati a Pantelleria. Per avviare queste iniziative ci si avvarrà della collaborazione dell’Università di Palermo – Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, e della Fondazione Edmund Mach - Centro Trasferimento Tecnologico Unità operativa: Protezione delle piante e biodiversità agroforestale.